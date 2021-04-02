Ханты-Мансийск, , 14:48 — REGNUM Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал удовлетворительным выступление российских биатлонистов в нынешнем сезоне на международной арене. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

Отчёты о проделанной работе представили на тренерском совете старшие тренеры мужской и женской сборных России Юрий Каминский и Михаил Шашилов.

Отмечается, что работа мужской команда поддержана единогласно, а с оценкой выступления женской сборной два делегата из 57 не согласились, посчитав, что биатлонистки выступили неудовлетворительно.

При этом работа команд может быть признана либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной.

Напомним, в нынешнем сезоне Кубка мира женская команда России потеряла максимальную квоту.

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