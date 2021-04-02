Сеул, , 14:57 — REGNUM В Южной Корее решают вопрос о поставках в страну вакцин от COVID-19 производства Moderna, Janssen и Novavax. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

Данное заявление он сделал 2 апреля в ходе заседания правительства, посвящённого данной теме.

По его словам, в настоящее время правительство Южной Кореи принимает меры для того, чтобы в первом полугодии были привиты 12 млн человек.

Премьер-министр страны также добавил, что в течение месяца в каждом городе, уезде и муниципальном округе будет открыто минимум по одному прививочному центру.

В настоящее время на территории страны действуют 46 таких объектов.

Чон Сэ Гюн заявил, что правительство делает всё возможное для обеспечения бесперебойной вакцинации населения, а также добавил, что правительство утвердило план по использованию 14,7 млн доз вакцины во втором квартале текущего года.