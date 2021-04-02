Варшава, 2 апреля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Варшаве 1 апреля вступило в силу постановление городских властей о новых правилах расчета цен за вывоз мусора — теперь они существенно увеличатся для местных жителей. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил депутат городского совета от правящей партии «Право и справедливость» Дариуш Фигура.

Tiia Monto Мусоровоз

По его словам, стоимость вывоза мусора для жителей города будет увеличена за счет того, что её теперь увяжут с объемом использования воды.

«Таким образом, сильнее всего почувствуют крупные домашние хозяйства. После смены принципов расчета платы, семья из пяти человек может заплатить вплоть до 250 злотых (около 55 евро) в месяц за вывоз мусора», — отметил он.

Фигура также отметил, что городским властям пришлось идти на такой шаг, потому что они долгое время бездействовали в сфере совершенствования системы мусоропереработки.

«После многих лет бездействия система перестала нормально функционировать. Станций по переработке мусора слишком мало. Не хватает фирм, которые занимаются вывозом мусора. Мы могли бы формировать этот рынок так, чтобы он, во-первых, был конкурентный, а во-вторых, чтобы создавались новые утилизационные станции. Но упустили этот момент. Почему Варшава не смогла построить у себя мусоросжигательный завод, когда все крупные польские города сделали такую инвестицию, для меня тоже остается загадкой», — подчеркнул депутат.