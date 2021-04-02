2 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 18:30 — REGNUM ДТП в Москве с участием известного российского блогера Эдварда Била, который на огромной скорости влетел во встречный поток на Садовом кольце, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

"Пока таких «де-Билов» не начнут сажать на реальные сроки, ничего не поменяется. Такие подонки придумают любые отговорки, чтобы избежать ответственности и существенного наказания. Пока не начнут сажать, будут и дальше убивать и калечить на дорогах людей», — считает Виктор П.

Многие пользователи пришли к выводу, что виновником ДТП может являться именно блогер, который уже неоднократно делился в социальных сетях видеороликами, где видно, как он ездит по городу на огромной скорости, подвергая опасности жизни других людей.

«Доездился шизик! Подобных надо наказывать по полной! Они несут угрозу общественности. Кроме того, оказывает дурное влияние на молодежь, которая его смотрит и потом такое же исполняет, чувствуя свою безнаказанность. В Европе его бы менты разорвали только за одно подобное видео, где он на скорости 200 играет в шашки в плотном потоке. А это всё упущение правоохранительных органов и властей, что подобные персонажи так себя ведут и чувствуют свою безнаказанность!» — поделился своим мнением Alex O.

Эдвард Бил Цитата из видео на YouTube

Некоторые комментаторы предположили, что обыденное поведение блогера может говорить о некоем психическом отклонении. Люди уверены, что ему нельзя было выдавать водительские права, потому что он несёт угрозу окружающим.

«Этот Билл — псих и умственно отсталый, однозначно. Посмотрите, он всё время зачем-то язык высовывает. И поведение неадекватное. Эта болезнь как-то называется, гиперактивность, что ли. Это когда не только ездить, а и ходить, и говорить спокойно не может. Это же сколько жизней угробили и машин, на которые люди деньги копили. Страшно это, страшно!» — пишет Майя В.

Часть людей упрекнула общественность в том, что ДТП является результатом их участия в популяризации такого персонажа, как Эдвард Бил. Граждане указали, что своими просмотрами, лайками и комментариями под его видео пользователи давали ему возможность совершать всё более и более опасные поступки.

«Сами расплодили этих вырожденцев, а теперь всей страной удивляемся, что недоносок колотит дорогие тачки и калечит людей. Никакой ответственности, одни насмешки. И никто их унять не может. МГУ еле отбили от мажоров», — отметил Вячеслав С.

Ряд комментаторов призвал граждан, которые решили приобрести себе дорогостоящий автомобиль с мощным двигателем, задуматься над тем, не станет ли их транспортное средство машиной для убийства.

«Мне одно хочется спросить: люди, управляющие высоким классом авто, вы даёте себе отчёт в том, какой машиной вы управляете и какого веса? И что такая машина — с повышенным уровнем безопасности по критериям краш-теста — может сделать с обычным бюджетным авто, которое на полторы тонны легче, а конструкция кузова и ланжеронов тоньше!» — написал Артём И.

Одна из пострадавших машин после столкновения с Audi Эдварда Била Цитата из видео на YouTube

Отдельные пользователи считают, что блогер обладает немалым количеством денежных средств, которые могут быть использованы с целью сгладить наказание. Граждане призвали ответственные органы проконтролировать, чтобы в этом деле не возникло фактора коррупции.

«Вот и новый Ефремов появился. Сейчас начнутся чудеса с подменой водителя, новыми пьяными свидетелями, ФСБшниками, запрыгивающими на ходу на место водителя», — предполагает Александр С.

Напомним, 1 апреля в Москве произошло ДТП с участием известного российского блогера Эдварда Била, который на огромной скорости влетел во встречный поток на Садовом кольце.