Кемерово, , 14:47 — REGNUM В Кемеровской области прокуратуре пришлось вмешаться из-за частичной невыплаты работникам ООО «Ровер» зарплаты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства по региону, задолженность перед 225 работниками составила 38 млн рублей.

Нарушения были выявлены в ходе проверки. В связи с этим районный прокурор возбудил четыре административных дела, руководителю компании были внесены представления и предостережения о недопустимости нарушений законодательства.

В интересах работников в суд было подано 105 исковых заявлений о взыскании задолженности, а также компенсации морального вреда за задержку.

«В настоящее время задолженность по заработной плате за период с марта по декабрь 2020 года полностью погашена», — отметили в прокуратуре.

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