Москва, , 14:50 — REGNUM В Рузском округе Подмосковья готовятся расселить 35 аварийных дома. Об этом 2 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев, речь идет о домах, расположенных в поселках Тучково, Новотеряево, Дорохово, Колюбакино, Горбово, Волковское и других. Предполагается, что в Рузском округе новым жильем взамен аварийного будет обеспечено 519 человек.

Всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году планируется переселить 2,7 тысяч граждан из 50 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.

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