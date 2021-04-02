Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM В Уральском федеральном университете намерены создать фонд целевого капитала для нужд факультета журналистики. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте вуза.

Фонд хотят пополнять за счёт пожертвований. За год на журфаке планируют привлечь от 3 млн рублей. «Это необходимый минимум, который требуется собрать, чтобы целевой капитал был зарегистрирован и начал приносить доход», — уточнили в университете.

Благодаря собранным средствам факультет сможет платить дополнительные стипендии лучшим студентам, поддерживать преподавателей, обеспечивать закупку материально-технической базы. Передать часть своих средств фонду — «значит быть и оставаться частью большой и дружной семьи журфака», указано на сайте вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на журфаке впервые за десятилетия сменился декан факультета. Новым руководителем стал Владимир Волкоморов.

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