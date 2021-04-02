Вашингтон, , 14:45 — REGNUM В сервисе Steam состоялся релиз экономической стратегии OpenTTD. Об этом 2 апреля сообщает портал Shazoo.

В OpenTTD игрокам предстоит зарабатывать деньги, перевозя пассажиров и грузы с помощью автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Проект доступен в Steam бесплатно.

Напомним, что OpenTTD — это расширенная версия игры Transport Tycoon Deluxe, выпущенной Крисом Сойером в 1995 году. Группа энтузиастов занималась её созданием с 2004 года, однако раньше скачать игру можно было только на официальном сайте проекта.

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