Йошкар-Ола, , 14:45 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом с не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 206 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в регионе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. В течение предыдущих пяти суток были подтверждены также по 21 новому положительному тесту на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 584 случаев. Активными носителями коронавируса в республике являются 658 человек.

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