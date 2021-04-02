Йошкар-Ола, , 14:43 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 2 апреля выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. В течение предыдущих пяти суток были подтверждены также по 21 новому положительному тесту на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 584 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 720 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 26 человек. 206 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один человек, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 658 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 150 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 293 человека, из них у 285 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 23 пациента, при этом госпитализированы 16 жителей Марий Эл.