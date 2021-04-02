Варшава, 2 апреля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Правящие силы Польши и Венгрии совместно с итальянской партией «Лига Севера» идут к созданию новой консервативной фракции в Европейском парламенте и тем самым планируют усилить положение правых политиков в ЕС. Об этом заявил депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Павел Лисецкий в интервью Polskie Radio 24.

Флаг Польши

«Я считаю, что договоренность между польской партией «Право и справедливост», итальянской «Лигой Севера» и венгерским «Фидесом» может привести к появлению третьей силы в Европарламенте. Я думаю, что такая сила, которая сможет стать противовесом как нынешним христианским демократам, так и социал-демократам, нужна Европейскому парламенту», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, а также итальянского политика из правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. Стороны обсудили создание международного правого политического движения, которое будет выступать против мультикультурализма, миграции и разрушения семейных ценностей в Евросоюзе.