Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании аниме, размещенных в интернете на 13 сайтах, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено. Об этом 2 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее районные суды Петербурга по административным искам прокуроров признали запрещенными к распространению на территории страны аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и многие другие.

Посмотреть эти аниме теперь нельзя на популярных сайтах: YouTube, FindAnime, AnimeGo, и других. Кроме того суд запретил к показу еще один японский мультипликационный сериал для взрослых — «Клинок Маню».

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Петербурге запретил еще два аниме в России