Москва, 2 апреля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Калужский студгородок в Пучково станет примером новых университетских кампусов, сеть которых планируется построить в России до 2030 года. Об этом 2 апреля сообщает сайт правительства РФ.

Проект студгородка в Пучково

В Пучково, как рассказали в правительстве, возводятся административные и учебно-лабораторные здания для Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. Работы финансируются из федерального бюджета.

Жилые корпуса студгородка не превысят четырёх этажей, студенты будут проживать в комнатах по два человека, а аспиранты — в отдельных комнатах с кухонными модулями. В общежитиях будут оборудованы зоны отдыха и работы, прачечные, камеры хранения. В студгородке возведут спорткомплекс с бассейном и залами для спортивных игр, теннисным кортом и тренажёрным залом. Также появится досуговый центр.

Жилые и учебные корпуса планируется связать крытыми галереями.

Также для МГТУ появятся новые корпуса и в Москве. Площадь кампуса составит 9,3 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2030 года в России планируется построить сеть университетских кампусов.