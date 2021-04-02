Москва, 2 апреля 2021, 14:39 — REGNUM Помимо широко известных трудностей, от которых последнее время лихорадит практически все отрасли мировой экономики (пандемия коронавируса, новые карантинные ограничения в ряде наиболее экономически развитых стран Европы, блокировка Суэцкого канала, санкционная и политическая риторика, колебания курсов валют и др.), на стоимость компьютерной техники существенно влияет смена поколений процессоров, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
Как сообщало ИА REGNUM, стоимость ноутбуков может увеличиться в России из-за нехватки чипов и других запчастей. Проблемы с комплектующими появились в связи с замедлением логистики на фоне пандемии, завили представители крупнейших российских ретейлеров.
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