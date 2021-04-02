Москва, , 14:39 — REGNUM Помимо широко известных трудностей, от которых последнее время лихорадит практически все отрасли мировой экономики (пандемия коронавируса, новые карантинные ограничения в ряде наиболее экономически развитых стран Европы, блокировка Суэцкого канала, санкционная и политическая риторика, колебания курсов валют и др.), на стоимость компьютерной техники существенно влияет смена поколений процессоров, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

«В силу целого ряда причин, некоторые из которых перечислены выше, поставки новейших моделей продукции обоих крупнейших мировых производителя компьютерных процессоров — Intel и AMD — в настоящий момент связаны с логистическими трудностями.

В результате традиционное снижение цены на уже имеющиеся на складах устаревающие модели откладывается, что приводит к ожидаемому увеличению средних цен на персональные компьютеры, в том числе и ноутбуки, спрос на которые существенно вырос на фоне пандемии.

Усредненные же за значительный период времени цены на компьютерную технику заданного класса остаются весьма стабильными на протяжении многих лет и даже демонстрируют тенденцию к снижению, при условии учета инфляции. Нет причин ожидать, что этот долговременный тренд будет сломлен в 2021 году», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость ноутбуков может увеличиться в России из-за нехватки чипов и других запчастей. Проблемы с комплектующими появились в связи с замедлением логистики на фоне пандемии, завили представители крупнейших российских ретейлеров.

Читайте также: Китайский не значит дешёвый: готовимся к подорожанию электроники