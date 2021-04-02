Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Американский YouTube-блогер и визажист Джеймс Чарльз признался, что отправлял сообщения сексуального характера двум 16-летним подросткам. Об этом 2 апреля сообщает ВВС.

По данным ВВС, визажист признался в двух инцидентах, но, по его словам, он не знал, что молодым людям нет 18 лет. Чарльз публично извинился перед несовершеннолетними, и сказал, что «эти разговоры никогда не должны были происходить».

Обвинения в домогательствах против Джеймса Чарльза впервые появились в социальных сетях ещё в 2019 году. Тогда его упрекали в том, что он использует «славу и деньги для попытки манипулировать чьей-либо сексуальностью».

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