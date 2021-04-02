Токио, , 14:39 — REGNUM В Сети появился официальный трейлер аниме Yasuke о приключениях темнокожего самурая. Его опубликовали 2 апреля на YouTube-канале Netflix.

Картина расскажет о реально существовавшем темнокожем самурае, который жил в Японии в эпоху Сэнгоку. Судя по трейлеру, в аниме герой будет сражаться с некими мистическими силами.

Премьера Yasuke ожидается 29 апреля 2021 года. Аниме будет доступно на Netflix.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован трейлер нового аниме-фильма от Мамору Хосоды