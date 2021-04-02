Тюмень, , 14:38 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 54 случая заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 56 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 февраля коронавирусом заразились 33 709 человек. Выздоровели 31 790 человек, скончался 403 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее). Отметим, что с начала недели, с 29 марта по 2 февраля в регионе скончались 30 пациентов с COVID-19.