Ереван, 2 апреля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился в Конституционный суд (КС) страны по делу экс-президента республики Роберта Кочаряна. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба армянской генпрокуратуры.

Facebook.com/presidentrobertkocharyan Роберт Кочарян

«Генеральный прокурор РА Артур Давтян 1 апреля обратился в Конституционный суд по уголовному делу Роберта Кочаряна и других», — говорится в сообщении.

«1-я, 4-я и 5-я части 35-й статьи и 2-я часть 366-й статьи уголовно-процессуального кодекса предполагают не практиковать уголовное преследование, отказаться от обвинения, прекратить уголовное преследование без наличия каких-либо оговорок, без возможности оценки иного состава возможного обстоятельства в случае, если уголовная норма, определяющая преступление, устранена, но действия лица соответствуют признакам другого преступления», — также уточняется в нем.

При этом отмечается, что только после вынесенного КС Армении решения можно будет «сформировать законную процессуальную позицию» по поводу дальнейшего уголовного преследования фигурантов данного уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна представили ходатайство в суд общей юрисдикции с требованием прекратить уголовное преследование в отношении политика.