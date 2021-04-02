Саранск, , 14:36 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1954 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная пневмония. Лечение затрудняли сопутствующие патологии, в том числе гипертоническая болезнь и ожирение 1 степени.

Мужчина 1960 года рождения поступил в больницу с аналогичным диагнозом, осложнение — двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Погибший страдал гипертонической болезнью.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 207 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в регионе выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 125 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1797 человек.

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