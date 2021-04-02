Сеул, 2 апреля 2021, 14:37 — REGNUM В сети появились шпионские снимки интерьера нового пикапа Hyundai Santa Cruz. Фотографии размещены на сайте Autoblog.

Фотографии салона Hyundai Santa Cruz
Фотографии салона Hyundai Santa Cruz
Autoblog

Интерьер пикапа выглядит более простым, чем у модели Tucson. Аналоговая приборная панель имеет козырёк, мотор запускается ключом, а не кнопкой, селектор коробки передач выполнен в виде рычага, а не джойстика или кнопки.

Экстерьер серийного варианта Hyundai Santa Cruz будет выполнен в стиле кроссовера Tucson четвертого поколения.

Пикап получит поперечное расположение двигателя и «основной» передний привод с муфтой подключения задней оси. Что же касается моторной гаммы, то она, возможно, полностью перейдёт от Tucson.

Официальный дебют новинки состоится 15 апреля нынешнего года.

Ранее стало известно, что готовящаяся к премьере новинка Hyundai Staria заменит в модельном ряду компании минивэн H-1. Новая модель будет иметь версии с дизельным двигателем рабочим объёмом 2,2 литра и битопливным «движком» объёмом 3,5 литра.

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