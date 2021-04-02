Сеул, 2 апреля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки интерьера нового пикапа Hyundai Santa Cruz. Фотографии размещены на сайте Autoblog.

Autoblog Фотографии салона Hyundai Santa Cruz

Интерьер пикапа выглядит более простым, чем у модели Tucson. Аналоговая приборная панель имеет козырёк, мотор запускается ключом, а не кнопкой, селектор коробки передач выполнен в виде рычага, а не джойстика или кнопки.

Экстерьер серийного варианта Hyundai Santa Cruz будет выполнен в стиле кроссовера Tucson четвертого поколения.

Пикап получит поперечное расположение двигателя и «основной» передний привод с муфтой подключения задней оси. Что же касается моторной гаммы, то она, возможно, полностью перейдёт от Tucson.

Официальный дебют новинки состоится 15 апреля нынешнего года.

Ранее стало известно, что готовящаяся к премьере новинка Hyundai Staria заменит в модельном ряду компании минивэн H-1. Новая модель будет иметь версии с дизельным двигателем рабочим объёмом 2,2 литра и битопливным «движком» объёмом 3,5 литра.

Читайте также: Обнародованы снимки самого миниатюрного кроссовера Hyundai