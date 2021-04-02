Ташкент, , 14:34 — REGNUM В январе—марте 2021 года в Узбекистане заключили 59 754 брака, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 2 апреля сообщили в государственном комитете по статистике.

В Самаркандской области заключили 6,7 тыс. браков, в Ферганской области — 5,9 тыс., в Ташкентской области — 5,5 тыс., в Кашкадарьинской области — 5,2 тыс., в Сурхандарьинской области — 4,9 тыс.

Ранее в Узбекистане предложили усложнить процедуру бракосочетания для уменьшения числа разводов. В частности, предложено увеличить срок между подачей заявление и бракосочетанием.

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