Мадрид, , 14:34 — REGNUM Смертность, вызванная COVID-19 в Испании среди пожилых людей, не переставала расти с момента окончания первой волны пандемии и даже усилилась в последние месяцы. В настоящее время из каждых 100 человек старше 80 лет, инфицированных вирусом SARS-CoV-2 или одним из его штаммов, в среднем умирает 15,8% пациентов. 26 ноября этот показатель составлял 11,2%, а 7 октября — 9%. Об этом пишет издание La Razón.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Об этом свидетельствуют данные, собранные Институтом здоровья Карлоса III и Национальной сетью эпидемиологического надзора в их еженедельных отчетах о ситуации с COVID-19 в Испании с 10 мая 2020 года. Последний из этих отчетов, датированный 30 марта 2021 года, красноречиво говорит об особой жесткости, с которой вирус поражает пожилое население. Что удивительно, так это то, что он вызывает высокую летальность, когда уже прошло три месяца с начала исторической кампании вакцинации против вируса во всем Европейском союзе, датированной 27 декабря. Фактически, по оценкам министерства здравоохранения, количество людей старше 80 лет, получивших двойную дозу вакцины, составляет 40%.

В период с 10 мая 2020 года по 30 марта 2021 в Испании в общей сложности 187 584 человека старше 80 лет заразились COVID-19. Из них 63 401 человек — более трети (33,8%) — госпитализированы в одну из больниц Национальной системы здравоохранения (SNS), а 0,6% — 1132 человека — получили сверхспециализированную помощь в ОИТ. Всего умерло 29 716 человек, что составляет 15,8%. Летальность среди населения всех возрастов за тот же период намного ниже — 1,5%. Из 3,04 миллиона инфицированных за это время 45 797 человек умерли.

Но не только эту группу сильно поражает вирус. То же самое происходит и с теми, кому от 70 до 79 лет. Всего с 10 мая по 30 марта 2021 года 181 559 человек заразились COVID-19. Из них 42 439 человек, или 23,4%, были госпитализированы, а 5 592 человека (3,1%) — в отделении интенсивной терапии. Количество умерших составляет 9 416, то есть, 5,2%. Летальность в этой группе составила 3,5% 26 ноября, снизившись до 2,8% 6 ноября и до 2,5% 7 октября. Другими словами, она также увеличилась с течением месяцев, и пандемия продолжалась.