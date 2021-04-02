Кологрив, Костромская область, 2 апреля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Костромской области при обрушении кровли пострадала женщина. Об этом со ссылкой на материалы СУ СКР по региону сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место обрушения

Инцидент произошёл 16 марта 2021 года в деревне Маракино Кологривского района. Работница пилорамы трудилась в лесопильном цехе. В какой-то момент с крыши цеха сошла снежная глыба, что привело к обрушению кровли.

В результате обрушения селянка получила переломы ноги и была направлена в больничный стационар на лечение.

По факту травмы женщины на работе возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 1 года. Расследование продолжается.