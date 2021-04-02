Москва, , 14:32 — REGNUM В России стоимость недвижимости может снизиться только в долларах и евро, но не в рублях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

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«Даже отмена льготной ипотеки не способна обрушить цены на рынке жилой недвижимости, — убежден Ордов. — Ажиотажный спрос на квартиры в конце 2020 и начале 2021 года привел к росту цен темпами 16−18% в годовом выражении. Ипотечные кредиты — очень комфортная для банков форма обеспеченного кредитования физических лиц, поэтому кредитные организации продолжат поддерживать низкие процентные ставки по ипотеке. Уровень просроченной задолженности по ипотеке составляет менее 0,8% и продолжает сокращаться с 2018 года, в то время как по прочим кредитам населению уровень просрочки превысил 8,2% и с 2020 года имеет тренд на увеличение».

Как подчеркнул Ордов, объем ипотечного портфеля стремится к 10 трлн рублей, из которого на льготную ипотеку приходится менее 1,5 трлн рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после завершения в РФ действия программы льготной ипотеки спрос на новостройки в РФ снизится на 15−20%.

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