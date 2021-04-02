Токио, , 14:32 — REGNUM В сети появился первый трейлер полнометражного аниме-фильма Belle. Об этом 2 апреля сообщает «Мир Фантастики».

Картина расскажет о 17-летней школьнице Сузу, которая регистрируется в необычной виртуальной соцсети U и вскоре становится всемирно известной певицей. В поисках самой себя ей предстоит совершить опасное путешествие и встретить новых друзей.

Напомним, режиссёром Belle выступил Мамору Хосода («Девочка, покорившая время»). Дата премьеры картины пока не сообщается.

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