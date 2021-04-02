Красногорск, , 14:44 — REGNUM Специалисты земельного контроля планируют осмотреть свыше 13 тыс. земельных участков в Подмосковье на предмет выявления Борщевика. Об этом 2 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Борщевик Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, больше всего проверок планируется провести в Рузском округе, Домодедове, Клину, Солнечногорске, Истре.

«Это земли, где с борщевиком уже велась борьба, и необходимо убедиться, что сорняк побежден», — пояснила Адигамова.

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