Красногорск, 2 апреля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Специалисты земельного контроля планируют осмотреть свыше 13 тыс. земельных участков в Подмосковье на предмет выявления Борщевика. Об этом 2 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Борщевик

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, больше всего проверок планируется провести в Рузском округе, Домодедове, Клину, Солнечногорске, Истре.

«Это земли, где с борщевиком уже велась борьба, и необходимо убедиться, что сорняк побежден», — пояснила Адигамова.