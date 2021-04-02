Саранск, , 14:30 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 2 апреля выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 125 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 44 человека, всего с начала пандемии выздоровел 17 121 житель Мордовии. 207 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки, как и накануне, от последствий заражения коронавирусом скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1797 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 1 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получали 577 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2014 человек.