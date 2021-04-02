Красноярск, , 14:29 — REGNUM Здание автосалона в Красноярске оказалось повреждено в результате ДТП. Как сообщили ИА REGNUM 2 апреля в ГУ МВД по Красноярскому краю, обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Ночью 2 апреля к экипажу ДПС, патрулировавшему в Емельяновском районе, обратился проезжающий автомобилист. Он рассказал, что видел иномарку, которой предположительно управляет пьяный водитель.

Выехавшие на место инспекторы заметили «Тойоту», маневрировавшую на проезжей части с включенным дальним светом фар. Водитель не отреагировал на требования остановиться. Экипаж начал преследование нарушителя, двигавшегося в сторону Красноярска.

На одном из перекрестков Красноярска инспекторы ДПС попытались заблокировать дальнейшее движение нарушителя патрульным автомобилем. Однако водитель протаранил экипаж и уехал с места ДТП.

Продолжая движение, водитель въехал в здание автосалона в Центральном районе Красноярска, повредив стоявшую внутри дорогую иномарку. После этого мужчину задержали полицейские.

На 34-летнего водителя «Тойоты» составлен ряд административных материалов. Его доставили в медучреждение для определения возможного алкогольного либо наркотического опьянения.

Установлено, что накануне мужчина приходил в указанный автосалон и поссорился там с охранником. В отношении посетителя составили административный материал по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ («Хулиганство»).

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