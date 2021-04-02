Киев, 2 апреля 2021, 14:33 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий издал распоряжение с целью не допустить дезорганизации КСУ действиями президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликовало 2 марта издание «Зеркало недели».
В документе сказано, что заместитель Тупицкого Сергей Головатый должен «немедленно прекратить совершать действия, выходящие за пределы полномочий».
Глава КСУ также потребовал, чтобы сотрудники суда сообщали ему о незаконных распоряжениях и попытках запугивания.
Напомним, ранее Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и ещё одного человека судьями Конституционного суда, попытавшись, таким образом, их «уволить».
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Позже «уволенные» судьи обратились в Верховный суд Украины с требованием отменить незаконный указ Зеленского.
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