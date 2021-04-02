Киев, , 14:33 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий издал распоряжение с целью не допустить дезорганизации КСУ действиями президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликовало 2 марта издание «Зеркало недели».

В документе сказано, что заместитель Тупицкого Сергей Головатый должен «немедленно прекратить совершать действия, выходящие за пределы полномочий».

Глава КСУ также потребовал, чтобы сотрудники суда сообщали ему о незаконных распоряжениях и попытках запугивания.

«Немедленно сообщать мне как главе КСУ о предоставлении вам поручений, которые, по вашему мнению, являются незаконными или вносятся в неустановленной форме, или с превышением полномочий. Немедленно сообщать мне… о всех случаях запугивания или угрозах в ваш адрес», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и ещё одного человека судьями Конституционного суда, попытавшись, таким образом, их «уволить».

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Позже «уволенные» судьи обратились в Верховный суд Украины с требованием отменить незаконный указ Зеленского.

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