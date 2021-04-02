Москва, , 14:26 — REGNUM В Госдуме высказывания бывшего посла США в России Майкла Макфола о необходимости более активной поддержки «идеологических союзников» США на постсоветском пространстве и в России, назвали еще одним свидетельством вмешательства во внутренние дела страны, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

«Нас не могут не настораживать участившиеся призывы американских политиков разного уровня нарастить помощь отдельным политическим силам в России. И в первую очередь потому, что речь идет о поддержке тех сил, которые занимаются деструктивной деятельностью» — заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела извне Василий Пискарёв («Единая Россия»).

На самом деле за благостными словами о «поддержке демократии в России» скрываются совсем иные цели, которые недвусмысленно обозначил Макфол в своей недавней статье на страницах Forein Affairs, призвав к сдерживанию России и противостоянию ей, отметил парламентарий.

«Похоже, в администрации Байдена сегодня прислушиваются именно к таким советам, замешанным на стереотипах холодной войны, о чем свидетельствует возвращение в политику таких замшелых русофобов, как Макфол», — заключил депутат Госдумы.

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