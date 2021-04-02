Минск, , 14:27 — REGNUM Большой пакет предложений по развитию сотрудничества в области атомной энергетики получила от России Белоруссия. Об этом 2 апреля рассказал замглавы белорусского минэнерго Михаил Михадюк во время своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня единения народов Белоруссии и России в режиме видеомоста между Минском и Москвой.

«Буквально вчера мы получили большой пакет [предложений] на наши предложения от российских организаций, которые изъявили большой интерес к работе в этой тематике (атомной энергетике — ред.)», — сказал он.

Также Михадюк уточнил, что данные предложения касаются не только эксплуатации Белорусской АЭС, а также совместной реализации проектов за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму».