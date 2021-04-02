Косон, Южная Корея, , 14:32 — REGNUM 2 апреля в сетях одного из судов в Южной Корее был найден мертвый северный малый полосатик. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морской полиции уезда Косон.

Согласно СМИ, рыбак обнаружил в сетях кита около 6:15 по местному.

Известно, что длина кита составляла 4,4 метра, а вес — одна тонна.

Представители морской полиции осмотрели тушу млекопитающего, которое было доставлено в порт уезда Косон провинции Канвондо, и выдали рыбаку документ подтверждающий, что кит не был пойман незаконным способом.

Известно, что туша кита была продана за 32 млн вон (~$28,3 тыс.) на портовом рынке.