Москва, , 14:25 — REGNUM В контексте многочисленных дискуссий относительно такого явления, как продолжение выполнения трудовых обязанностей во время отпуска, хотелось бы осветить один из аспектов, который может заставить задуматься над тем, а такими ли уж злодеями являются работодатели, заявила корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер АКГ «Эксперт Разведка», к.э.н., MBA, CFE София Иевенко.

«Прежде всего, необходимо подумать, а нет ли у работодателей каких-либо обстоятельств, которым они вынуждены подчиняться, вовлекая своих сотрудников в процесс вынужденной работы во время заслуженного отдыха в отпуск».

С точки зрения Трудового кодекса, а точнее части 4 статьи 123, организация обязана ежегодно предоставлять отпуск сотрудникам. То есть не предоставлять отпуск более двух лет подряд запрещено. В том случае, если продолжительная работа без отпуска не единичный случай в организации, а принятая практика, трудовой инспектор вправе расценивать не предоставление отпуска каждому работнику как отдельное нарушение и соответственно.

Размер штрафа будет зависеть от того, сколько работников своевременно не использовали отпуск. Размер штрафа на организацию при повторных нарушениях составляет 50−70 тыс. рублей, а на должностных лиц — 10−20 тыс. рублей (или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет).

С точки зрения последствий пандемии, а точнее карантинных мер, то негативные последствия есть и у работодателей, и у работников. У первых такие последствия связаны, прежде всего, со спадом бизнес активности, а, соответственно, выручки и связанных с этим возможностей использования сформированных резервов, в том числе под неиспользованные отпуска.

Сегодня и сейчас все больше организаций, в частности, в сегменте малого и среднего бизнеса, сталкиваются с трудностями по регулярным выплатам заработной платы, налогов и отчислений. А уж оплачиваемые отпуска вообще становятся непозволительной роскошью.

Интересно так же и то, что согласно все тем же соцопросам, существенная доля работников, вдоволь наработавшись на «удаленке», то есть в изоляции от коллектива, с удовольствием готова приступить заново к работе в офисе.

Таким образом, получается, что и работодатель не то, чтобы отказывается, но хотел бы перенести отпуск и связанные с ним выплаты до лучших времен, и работник тоже не стремится вернуться снова домой из офиса, по которому он успел соскучиться.

То есть интересы двух сторон могут быть в ряде организаций вполне обоюдными, но тут приходит на «защиту» Трудовой кодекс, навязывающий безальтернативные правила, соблюдение которых предполагает заботу и защиту работников, невзирая на их согласие, — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, больше четверти опрошенных российских граждан (25,5%) признались, что по просьбе начальства выходят на работу во время своего законного отдыха.

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