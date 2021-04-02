Пенза, , 14:33 — REGNUM В Пензе около 40 учащихся областного медколледжа и шестого курса мединститута привлекли к обзвону жителей для приглашения на вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день на иммунизацию записались порядка 30 тыс. человек.

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Первую прививку от COVID-19 получили почти 59 тыс. человек, полностью прошли вакцинацию по данным на 2 апреля свыше 39 тыс. пензенцев. Ежедневно в поликлиниках прививается около 700 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 2 апреля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 62,33%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 805,4 тыс. пензенцев, осуществили свыше 858,4 тыс. исследований.

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