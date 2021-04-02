Москва, , 14:24 — REGNUM Строительство трёх современных университетских кампусов начнётся в России в 2022 году, сообщил 2 апреля министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Мы рассчитываем уже в следующем году начать активное строительство трёх объектов. В Академгородке появится современный учебный кампус Новосибирского госуниверситета, в Пучково Калужской области мы планируем создание нового студгородка, в Москве на базе МГТУ имени Баумана будут созданы более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров», — сказал он.

По словам министра, нужно не просто создать места проживания для обучающихся в учебных заведениях, а сформировать комфортное пространство.

Всего за четыре года планируется направить на развитие инфраструктуры образовательных организаций 36 млрд рублей, будет построено 36 объектов общей вместимостью 23 644 места.

Напомним, в России планируется создать сеть университетских кампусов мирового уровня.