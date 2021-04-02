Москва, , 14:22 — REGNUM Скандальное реалити-шоу «Дом 2», о закрытии которого в конце 2020 года объявил телеканал ТНТ, получит новую жизнь. Телепроект перезапустят на телеканале «Ю».

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По информации телеканала, канал «Ю» заключил сделку с ООО «Солярис промо продакшн» «Дома-2».

"Проект займет большой двухчасовой вечерний слот и часовой утренний слот телеканала с 19 апреля. Первый выпуск выйдет в 22:00», — уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе «Ю».

Уже известно, что программа сохранит не только «классический формат», прежними останутся и ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина, а также Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил о завершении показа реалити-шоу «Дом-2», которое транслировалось с 2004 года. За время его существования на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей.

В Госдуме РФ решение о закрытии телепроекта приветствовали. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) пожелал этому «многолетнему телевирусу, удобрившему в целом поколении ростки пренебрежения к действительности», «сдохнуть тихо, без реинкарнации в клонах».