Нур-Султан, , 14:22 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил передать Киргизии гуманитарную помощь в виде 10 тыс. тонн пшеничной муки и 1 тыс. тонн семян озимой пшеницы. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Этот вопрос обсуждался на девятом заседании межправительственного совета с участием премьер-министров Казахстана и Киргизии Аскара Мамина и Улукбека Марипова.

Стороны обсудили различные направления сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Мамин отметил необходимость создания «зеленого коридора» для товаров. Это может быть достигнуто за счет применения навигационных пломб и обмена сведениями фискальных органов, отметили в казахстанском правительстве.

Премьер-министры также приняли участие в открытии пункта пропуска «Кордай — Ак Жол». После модернизации число кабин паспортного контроля на пункте пропуска увеличилось с 13 до 34, количество автомобильных полос — с двух до восьми. Пропускная способность пункта увеличилась в 2,5 раза для автомобилей и в четыре раза — для пропуска граждан.

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