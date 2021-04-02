Нижний Новгород, , 14:21 — REGNUM За минувшие сутки девять жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о семи летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2863 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в регионе выявили 277 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 290 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 108 019 случаев.