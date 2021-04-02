Уфа, 2 апреля 2021, 14:23 — REGNUM Визит-центр, в котором гости Башкирии, а также местные жители смогли бы смотреть регион в миниатюре, выбрать маршрут и увидеть достопримечательности, планирую создать республике. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен в правительстве региона на совещании по вопросам развития туризма в Башкирии.
Отмечается, что в настоящее время специалисты подбирают на въезде в Уфу подходящую площадку для этого центра.
Муратов также сообщил, что в регионе нужно создать Академию гостеприимства, в которой будут готовить высококвалифицированный персонал предприятий и госслужащих.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утвердили концепцию развития глэмпингов до 2024 года.