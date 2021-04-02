Астрахань, 2 апреля 2021, 14:20 — REGNUM В Астрахани прошло заседание рабочей группы по профилактике и предупреждению возгораний на территории региона, сообщает ИА REGNUM. По словам губернатора Игоря Бабушкина, в регионе увеличилось количество термических точек в дельтовой части, в том числе и в заповеднике.
С начала 2021 года в регионе зарегистрировано 358 подтверждённых термических аномалий на площади 12,4 га. Причина возгораний — поджоги и неосторожное обращение с огнём.
Главам районов дали поручение исправить существующие нарушения, очистить территории от горючего мусора и сухой травы, привести в порядок технику и вопросы противопожарной безопасности взять на личный контроль.
Во всех муниципалитетах создадут мобильные профилактические группы по предупреждению природных пожаров.
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