Астрахань, , 14:20 — REGNUM В Астрахани прошло заседание рабочей группы по профилактике и предупреждению возгораний на территории региона, сообщает ИА REGNUM. По словам губернатора Игоря Бабушкина, в регионе увеличилось количество термических точек в дельтовой части, в том числе и в заповеднике.

«Нужно оперативно выяснить причины возгораний и выработать комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации», — заявил он.

С начала 2021 года в регионе зарегистрировано 358 подтверждённых термических аномалий на площади 12,4 га. Причина возгораний — поджоги и неосторожное обращение с огнём.

Главам районов дали поручение исправить существующие нарушения, очистить территории от горючего мусора и сухой травы, привести в порядок технику и вопросы противопожарной безопасности взять на личный контроль.

Во всех муниципалитетах создадут мобильные профилактические группы по предупреждению природных пожаров.

«Горение растительности в дельтовой части Волги — серьезная угроза для нашего заповедника и экологии региона в целом. Мобильные группы должны патрулировать, прежде всего, дельтовую часть, тогда их работа будет максимально эффективной», — заявил губернатор.

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