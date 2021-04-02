Лос-Анджелес, США, , 14:19 — REGNUM В Сети появился новый трейлер кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Его опубликовали 1 апреля на YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures.

Картина расскажет о группе особо опасных преступников со сверхспособностями, которых отправляют на опасную миссию по спасению мира. Премьера фильма в России состоится 5 августа 2021 года.

Напомним, режиссёром нового «Отряда самоубийц» выступил Джеймс Ганн. Главные роли в фильме исполнили: Марго Робби, Идрис Эльба, Джоэл Киннаман и др.

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