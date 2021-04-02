Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Самые необычные опции в машинах, которые создали автопроизводители для обеспечения комфортного вождения и для удобства пассажиров, назвали эксперты портала «Новые автомобили».

Отмечается, что при всей своей необычности приведенные в рейтинге опции должны быть в каждом современном автомобиле.

Так, в новом пикапе Ford F-150 автопроизводитель в качестве опции предлагает складной рычаг трансмиссии. За счет него центральную консоль можно превратить в ровный стол, на который можно будет поставить продукты во время перекуса.

Ещё одна необычная опция устанавливается на минивэне Renault Trafic. Это выдвижной столик над перчаточным ящиком. Раскладывающимся столиком для еды оснастили также кроссовер Honda CR-V первого поколения. Он располагается под полом багажника.

Чешская компания Skoda предлагает для Skoda Octavia, Skoda Kodiaq и Skoda Superb не менее необычную опцию — это удобный держатель для зонта, который размещён в передней двери автомобилей.

На первое место в рейтинге самых необычных опций эксперты портала поместили штатный фонарь для подсветки багажного отделения в моделях Skoda. Данный фонарь удобен ещё и тем, что его можно использовать как переносной источник света.

Ранее бывший сотрудник шиномонтажа Виктор Губин назвал способы обмана водителей в России на шиномонтаже. Например, отметил он, автовладельцам могут навязать услугу по чистке ступиц, хотя данная услуга может быть оказана бесплатно при замене колес.

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