Москва, , 14:18 — REGNUM Российские торговые сети предупредили о подорожании ноутбуков в ближайшее время по причине возникшей из-за пандемии и последующих локдаунов дефицита комплектующих. Но это неудивительно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Подорожание электроники уже идёт, и более того, как сообщалось в СМИ, ещё в январе 2021 года, по оценкам российских ретейлеров, бытовая техника и электроника в России подорожала в рамках от 5% до 20% по сравнению с началом четвертого квартала 2020 года, а цены на портативные компьютеры уже взлетели на 20−30%.

Маркетологи в начале года прогнозировали, что это подорожание далеко не последнее, и в первом полугодии 2021 года электроника в российской рознице может подорожать ещё на 6−8%.

Структура российского рынка портативных компьютеров высококонкурентная, хотя в этой рыночной нише присутствует не так много крупных производителей. На долю бренда HP в России, по данным исследовательского агентства IDC, в конце 2020 года приходилась наибольшая доля продаж ноутбуков (18,3%), но HP буквально дышит в спину китайский конкурент Lenovo с рыночной долей в 18%. На третьем месте по объёму продаж находится бренд Acer (17,1%), на четвёртом — Asus (11,4%), а на пятом — Huawei (5,4%).

По всей видимости, наибольшее подорожание придётся на бренды Acer и Asus, так как менеджмент этих корпораций заявили о дефиците производства ноутбуков. Acer, по заявлению главы корпорации Чэна Цзюньшена, пока выполняет план только на 30%, а у Asus ситуация с выполнением плана получше, но всё равно эта компания способна произвести пока только 75−85% от плана.

Всему виной, считают в китайских корпорациях, пандемия и локдауны, когда значительную часть работников предприятий отправляют работать дома или в вынужденные отпуска, и, соответственно, объёмы производства падают.

В дальнейшем, после подорожания ноутбуков, могут подорожать и смартфоны, особенно китайского производства, по крайней мере, об этом уже предупреждало руководство корпорации Xiaomi.

Да и обесценение российского рубля тоже дополнительно приводит к подорожанию импортных товаров. Таким образом, российским потребителям в этом году придётся либо туже затянуть пояса, чтобы приобрести изрядно подорожавшую импортную технику, либо временно отказаться от дорогих покупок, либо рассмотреть возможность покупки более дорогих, например, американских, конкурирующих брендов, поскольку после пандемии слова «китайский товар» и «дешёвый товар» в России уже перестали быть синонимами», — считает эксперт.

Как сообщало стоимость ноутбуков может увеличиться в России из-за нехватки чипов и других запчастей. Проблемы с комплектующими появились в связи с замедлением логистики на фоне пандемии. Об этом завили представители крупнейших российских ритейлеров.

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