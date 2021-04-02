Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Заявление с призывом к Евросоюзу приостановить финансовую помощь Грузии подписали депутаты, которые играют важную роль в отношениях между Брюсселем и Тбилиси, поэтому к их обращению нужно относиться серьёзно. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 2 апреля заявил журналистам посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

«Заявление подписали ведущие депутаты Европарламента, которые играют разные роли в отношениях между ЕС и Грузией. Должен сказать, что к этим посылам нужно отнестись серьезно», — сказал Харцель.

Он прокомментировал высказывание вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, который отметил, что призыв приостановить выделение денег Тбилиси подписали только семь депутатов Европарламента.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. После того, как 30 марта провалился очередной раунд переговоров между властями и оппозицией, семь членов Европарламента призвали надавить на Тбилиси для того, чтобы там нормализовался политический процесс.

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