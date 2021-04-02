Москва, , 14:15 — REGNUM Москва надеется на дальнейшее развитие Союзного государства России и Белоруссии, заявил 2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня, в День единения народов двух стран, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

«Это говорит о том, что мы придаем большое значение, действительно, российско-белорусскому единству и Союзному государству», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что интеграция в рамках Союзного государства, может быть растянута по времени в зависимости от пожеланий одной из двух сторон — это «подвижная материя».

«В любом случае это самый продвинутый формат интеграции на пространстве бывшего Советского Союза, и мы искренне надеемся, что эта форма будет и дальше развиваться», — резюмировал он.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 21 год назад, 8 декабря 1999 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на новом этапе стороны разработали 31 проект отраслевых «дорожных карт», из которых согласовали 24. По семи остальным Москва и Минск планируют урегулировать точечные разногласия.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФДмитрий Медведев заявил, чтоРоссия и Белоруссия должны теснее интегрироваться и реализовывать весь потенциал, заложенный в договоре о Союзном государстве.

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