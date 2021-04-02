Токио, , 14:13 — REGNUM Японская ролевая игра Fantasian стала доступна в сервисе Apple Arcade. Об этом 2 апреля сообщает «Игромания».

Стоит отметить, что подписчики Apple Arcade получили доступ только к первой части Fantasian. Вторая часть игры выйдет во второй половине 2021 года.

Напомним, что Apple Aracade — это сервис распространения видеоигр по подписке. Он доступен на устройствах с операционными системами iOS, macOS и tvOS.

Читайте ранее в этом сюжете: Обладатели консолей Xbox могут получить бесплатный доступ к трём играм