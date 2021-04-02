Москва, 2 апреля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. На территории России до 2030 года будет создана сеть университетских кампусов мирового уровня, сообщил 2 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

По его словам, по поручению президента правительство готовит необходимый для создания сети комплекс мероприятий.

«До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов», — сказал он.

По мнению вице-премьера, строительство студенческих городков даст новые возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, а также поспособствует развитию прилегающих к кампусу территорий.

Чернышенко отметил, что кампусы являются многофункциональными пространствами, объединяющими объекты различного назначения — образовательные, библиотечные, спортивные, культурно-досуговые и другие.