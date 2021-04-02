Москва, , 14:14 — REGNUM Таганский районный суд Москвы вынес решение оштрафовать американскую компанию Twitter на 3,3 млн рублей за отказ удалить в ее социальной сети информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,3 млн рублей», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Отметим, ранее компания Twitter уже получила один штраф за такое же нарушение на сумму 3,2 млн рублей. При этом с 10 марта Роскомнадзор замедлил на территории России на 10% с мобильных и на 50% со стационарных устройств скорость работы данной социальной сети.